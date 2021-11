Cartellonistica italiana, ci risiamo!

Alcune settimane fa, mi è stato segnalato da alcuni cittadini Luganesi che in un cantiere cittadino c’era un cartello “fuori norma” con i numeri di soccorso Italiani. Dopo questa mia puntuale osservazione e relativa segnalazione (con tanto di documentazione fotografica), l’impresa in questione ha subito sostituito il cartello.

Ora, oggi mi è arrivata un’altra segnalazione di un cartello identico in un cantiere di Losone nel sopraceneri. Lungi da me “fare lo sceriffo”, ma i cittadini luganesi e di tutto il cantone, sono stufi oltre del numero sempre in crescita dei frontalieri, anche di questo “modus operandi” con numeri di soccorso completamente fuori norma.

Ma nessuno controlla? O fa verifiche nei cantieri… Stiamo parlando di sicurezza e numeri di pronto intervento, non di banalità. Bravi ticinesi, segnalatemi ogni irregolarità e io puntualmente continuerò il mio lavoro istituzionale non solo a Lugano, ma in tutto il mio cantone.