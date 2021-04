Uno scandalo solo e unicamente tutto svizzero

L'OSPITE - Uno stato forte, uno stato magnificente, superbo e ricco. No, abbiamo fatto la figura dei cioccolatai! Beh è giusto, siamo anche dei cioccolatai

Siamo uno dei paesi più ricchi al mondo, ma non riusciamo a pagare una cavolo di IPG. Siamo il paese delle industrie farmaceutiche, ma non riusciamo a vaccinarci. Siamo il paese delle regole e dell'esercito di milizia per la sicurezza nazionale, ma abbiamo paura di disordini nelle nostre città con la polizia che si spaventa!

Ma cosa siamo? Ma chi siamo? O cosa siamo diventati? Bella domanda!

Siamo caduti veramente nel baratro di regole assurde per questa pandemia: Il turista può bere tranquillo la sua birra seduto, noi no, in piedi sul muretto! Sono vietati gli assembramenti, ma se c'è troppa gente allora va bene. Sono vietate le manifestazioni, ma se sono troppi allora va bene.

Ma se qualcuno sosta nelle immediate vicinanze di un bar o ristorante che fa asporto allora bisogna intervenire, se un bar o ristorante non ha un cestino con copertura allora bisogna intervenire! Se un bar o ristorante non ha stampato il piano di protezione è un grosso problema!

Se 50 persone però bevono per strada va bene, ma sulla terrazza di un bar 4 alla volta con le distanze e il tracciamento allora NO!

Le restrizioni in tempo di pandemia sono uno dei maggiori strumenti per arginarla, ma se queste iniziano a creare l'effetto opposto c'è qualcosa che oramai non funziona proprio più. Soprattutto se la popolazione non segue più neanche lontanamente queste regole.

Abbiamo problemi di spazzatura in tutto il Ticino, ma mettere dei bidoni diventa un problema grande quanto una casa. Abbiamo problemi di ordine pubblico ma far intervenire la polizia diventa un problema grande come un palazzo.

È ora di dare regole e di una linea precisa che dia tranquillità alla popolazione, e non credete a chi dice che gli svizzeri non sono un popolo ribelle, perché per una mela abbiamo fatto guerre infinite e ci siamo ribellati contro re e imperatori! Gli svizzeri sono un popolo combattivo e soprattutto molto territoriale e indipendente!

Viva la svizzera e suoi cittadini ma con regole coerenti e che siano intelligenti.