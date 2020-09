Votate sì all’iniziativa per la limitazione: fatelo per noi giovani!

Sono una giovane studente nata e cresciuta nel Luganese, e con l’avanzare del tempo osservo i miei coetanei ticinesi finire un percorso scolastico senza trovare un posto di lavoro nel Canton Ticino. I datori di lavoro assumono manodopera straniera a basso costo e sempre di più noi giovani dobbiamo far fronte a una grossa concorrenza con l’estero.

Con il passare degli anni la lingua straniera ha superato quella italiana e romancia, così come l’alto tasso di criminalità e incarcerazione straniera in Svizzera, considerando che la metà dei criminali stranieri non viene neppure espulsa, questo ci preoccupa molto e se non agiamo ora la situazione può solo che aggravarsi.

Dal 2007 con l’introduzione della libera circolazione quasi un milione di persone sono immigrate nel nostro paese, ogni anno circa 75'000 immigranti in più, dei quali ¾ provenienti dall’UE. Tra poco meno di 10 anni raggiungeremo una Svizzera da 10 milioni di abitanti, con una serie di conseguenze nefaste: i nostri bellissimi paesaggi saranno sempre di più coperti di cemento, un calo della qualità dei trasporti pubblici e l’aumento delle ore in colonna, gli affitti in centro città sempre più cari.

La Svizzera ha un alto tasso di stranieri di cui 6/10 beneficiari di aiuto sociale sono stranieri, di conseguenza questa immigrazione incontrollata costa annualmente 3500 franchi a ogni cittadino.

Noi giovani vogliamo un futuro più sicuro, un posto di lavoro nel nostro cantone accessibile a tutti, maggiore protezione dell’ambiente, più opportunità di formazione per la generazione futura, migliore qualità dei mezzi pubblici e una preferenza indigena. Per questo noi giovani votiamo SI all’iniziativa per la limitazione il prossimo 27 settembre.