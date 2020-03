Le dogane andavano chiuse prima

Questa situazione “surreale” o pandemia come la su vuol chiamare, ci porta inevitabilmente ad una riflessione. Quando tutto sarà finito, urgeranno altre misure da adottare all’interno del nostro paese. In primis, la “salvaguardia” economica dei ticinesi e dei luganesi, poi un investimento più mirato interno, nel formare personale sanitario e non solo, senza dover dipendere dall’estero. Anche noi qui abbiamo bravi e intelligenti giovani, volenterosi e magari disoccupati. Diamoli un opportunità, prendiamo spunto da questa crisi per capire quale sono le priorità interne nel nostro paese. Dipendere dal estero e’ nocivo, lo abbiamo vissuto sul problema che non siamo riusciti a chiudere in tempo le frontiere, come d’altronde hanno fatto tutte le altre nazioni. Altro che Europa unita! Qui ogni stato ha scelto per vinto suo. In futuro in Svizzera e in Ticino, investiamo di più sui nostri.