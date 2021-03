Gal Gadot è incinta

LOS ANGELES - Poche ore dopo aver fatto da presentatrice ai Golden Globes, Gal Gadot ha annunciato sui social di essere incinta del suo terzo figlio.

«Ci risiamo» ha scritto l'attrice israeliana, postando una foto che la vede insieme al marito Jaron Varsano e alle figlie Alma (9 anni) e Maya (3 anni).

La famiglia della star 35enne, ricorda People, è apparsa in una scena speciale di "Wonder Woman 1984". «Averli immortalati nel film con me, perché ne fanno parte, ha significato molto, ed è un fantastico, fantastico souvenir che ameremo per sempre» ha dichiarato Gadot nei mesi scorsi.