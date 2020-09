I telespettatori vogliono Vanessa Incontrada a Sanremo

ROMA - Dopo l'ennesima convincente performance ai Seat Music Awards, al fianco di Carlo Conti, i telespettatori italiani chiedono a gran voce che Vanessa Incontrada faccia parte della conduzione del prossimo Festival di Sanremo.

Su Twitter il nome dell'attrice e presentatrice è stato "caldo" per molte ore, durante e dopo la messa in onda dell'evento musicale trasmesso da Rai1. I fan chiedono per Vanessa palcoscenici sempre più importanti, a riconoscimento delle sue qualità. L'appello non è rivolto solo al direttore artistico Amadeus, ma è esteso ai vertici della Rai.