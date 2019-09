Nadia Toffa, Le Iene mandano in onda il video agli amici

MILANO - Domani Le Iene manderanno in onda un video che Nadia Toffa mandò ai suoi amici per salutarli.

Il filmato, lungo 20 minuti, è stato registrato il 21 ottobre 2018. Per l'occasione la giornalista chiamò Giorgio Romiti, autore televisivo e più assiduo tra i suoi collaboratori, e gli chiese di recarsi a casa sua con una videocamera.

Il programma di Italia 1 trasmetterà quello che è una sorta di testamento spirituale alla ripresa del programma. Il Corriere della Sera pubblica un estratto del messaggio di Toffa, morta il 13 agosto scorso al termine di una lunga malattia: «La sorpresa è che vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, colleghi che hanno lasciato un segno in questo mio ultimo anno tremendo, persone che contano davvero. Li voglio vedere ora perché questo ultimo anno sono cambiata tantissimo. Non è quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, credo non molto».