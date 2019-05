Kit Harington in riabilitazione, pardon «un ritiro di benessere»

LOS ANGELES - Kit Harington è stato ricoverato, circa un mese fa, in una clinica per la riabilitazione. Come riporta il Daily Mail, l’attore accusa problemi di stress e abuso di alcool.

La scelta del Jon Snow di “Game of Thrones” si è concretizzata ancora prima che andasse in onda l’ultima puntata della famosa serie HBO. I problemi personali sarebbero dovuti proprio anche alla fine della saga, che lo ha coinvolto per ben otto stagioni.

La lussuosa clinica Privé-Swiss si trova nel Connecticut. Lo staff dell’attore ha specificato a TMZ che Harington sta affrontando «un ritiro di benessere in un periodo di pausa lavorativa», non una riabilitazione. A sostenerlo la moglie Rose Leslie.