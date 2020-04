Belen e Stefano all’opera per il secondo figlio

Potere della quarantena da coronavirus: Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno messo in cantiere il secondo figlio. Dopo allusioni e mezze verità sull’argomento durante interviste e Instagram stories, l’argentina ha di fatto ammesso di desiderare un fratellino per Santiago e anche di essere passata “ai fatti” con il marito per realizzare questo desiderio.

Belen ne ha parlato in un’intervista concessa al settimanale Chi, spiegando che una parte del merito va anche a Veronica, sua madre, che ogni tanto tiene con sé Santi permettendo a lei e a Stefano di passare qualche momento di intimità: prima di scatenarsi, gli hater sappiano che la nonna vive nello stesso palazzo dei De Martino, quindi Belen non viola la quarantena quando porta il figlio da lei. «Io e Stefano siamo sempre stati così - ha dichiarato Belen -, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali. Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri».

Quanto al secondo figlio, Belen ha confermato di non essere la sola, in famiglia, a cercare di restare incinta: «A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia», la sorella, impegnata attualmente con Ignazio Moser. La domanda, quindi, è una sola: Santiago avrà prima un fratellino o un cuginetto?