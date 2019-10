Giusy Buscemi, è nato il secondogenito

ROMA - Giusy Buscemi è diventata di nuovo mamma. L'ex Miss Italia ha dato alla luce il secondogenito Pietro Maria lo scorso 5 ottobre, ma ha scelto di tenere la notizia privata fino ad oggi, quando ha invece pubblicato un post sul social per annunciare la lieta novella.

La bella siciliana ha anche deciso di far battezzare subito il neonato, come si evince dallo scatto, che ritrae il piccolo proprio durante la cerimonia in chiesa, tra le mani del prete. Accanto all'immagine l'attrice ha scritto: «Benvenuto alla Luce, Pietro Maria! 5 ottobre 2019. Grazie amica Marta Scotti per le foto meravigliose che hai fatto il giorno del suo Battesimo».

Giusy aveva fatto sapere di essere nuovamente incinta lo sorso aprile, proprio nel giorno del suo compleanno, pubblicando un post su Instagram. Aveva scritto: «Oggi, per il giorno del mio compleanno vorrei ringraziare per il Dono della Vita! Per la vita di tutti quelli che ho incontrato e che incontrerò! E a proposito in questo periodo avrei dovuto iniziare una nuova serie televisiva... ma la vita é meravigliosamente imprevedibile e ci ha regalato una seconda stagione piena di suspense, emozioni e colpi di scena! Una stagione che durerà per sempre... quindi waiting for season two».

Insieme al marito, il regista Jan Michelini, conosciuto sul set di 'Don Matteo' e sposato nel 2017, la 26enne ha già la piccola Caterina Maria, nata nel 2018.