Pechino Express: ecco le novità sulla nuova edizione

ROMA - La produzione della nuova edizione di 'Pechino Express' è in gran fermento. Ci sarebbe la data di messa in onda del programma e anche il percorso che i concorrenti dovranno affrontare. Le indiscrezioni, diffuse da TvBlog, rivelano che per la prima volta l'amatissimo reality di Raidue non verrà trasmesso in autunno, come da tradizione, ma in inverno.

L'ottava edizione, che sarà condotta sempre da Costantino Della Gherardesca, dovrebbe infatti andare 'on air' a febbraio, subito dopo la fine del Festival di Sanremo. Più precisamente la prima puntata dello show dovrebbe occupare la prima serata di martedì 11 febbraio. I paesi che saranno toccati dalle coppie che si sfideranno a colpi di autostop saranno tre e dopo l'Africa, protagonista dell'edizione 2018, gli autori avrebbero riportato il programma alle origini, in Asia. I concorrenti dovrebbero macinare chilometri tra Thailandia e Cina, due nazioni già esplorate in passato, per poi approdare in Corea del Sud.

Girano da qualche giorno anche i primi probabili nomi del cast. Se molti danno per certa la presenza di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, in coppia con il cugino Moreno, per il resto ci sono poche certezze. Pare però che ci sarebbero stati contatti con Giucas Casella, che potrebbe volare in Oriente con la compagna Valeria, e con Sara Tommasi, oggi tornata in forma dopo un lungo percorso di riabilitazione psicofisica.