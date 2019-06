Katy Perry e le nozze con Orlando Bloom: la cantante ci ripensa? 

LOS ANGELES - I preparativi delle nozze tra Katy Perry e Orlando Bloom stanno andando a rilento. La cantante, che ha già un matrimonio fallito alle spalle con il comico Russell Brand, ha ricevuto la proposta di diventare la signora Bloom lo scorso febbraio. La coppia non ha però alcuna fretta di sposarsi e sta organizzando la cerimonia con molta calma, soprattutto perché la pop star sembrerebbe avere ancora qualche perplessità sulla solidità del rapporto con Orlando. Katy ha infatti spiegato: «Facciamo un passo alla volta. Sicuramente stiamo cercando di creare delle buone basi per un rapporto solido e soprattutto a lungo termine. Il matrimonio non è uno scherzo».

Nonostante la 34enne sia tra le cantanti più ricche del mondo ha fatto sapere che non le piace ostentare le sue possibilità economiche e non ama impressionare le persone che la vanno a trovare nella sua casa di Los Angeles. Durante un'intervista rilasciata al "KISS Breakfast Show" ha affermato: «Non sono una persona che ostenta i propri averi. Non sono uno di quei personaggi famosi che conducono la classica vita da star tra lussi e agi portati all'eccesso, non mi piace fare i capricci nella vita di tutti i giorni. Ma sono molto grata per tutto quello che ho e che mi sono guadagnata con il mio lavoro».