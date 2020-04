Quarantena finita per i quattro quarantenni

BALERNA - Si è letteralmente “fatto in quattro” per affrontare questo periodo in cui non si esce di casa e non è possibile incontrare famiglia e amici. Con la sua mini web serie “40ena tra amici… 40 enni!” ha tenuto compagnia a molti ticinesi. Ora, dopo 30 episodi, per Marco Capodieci è arrivato il momento dei ringraziamenti.

Quarantadue anni, l’attore di Balerna ha trovato un modo «per guardare da un’altra prospettiva questo periodo di stop forzato». Un’idea nata quasi per gioco, che è stata accolta con entusiasmo sui social, tanto da arrivare al 30esimo episodio.

Trenta mini episodi di cui l’attore ticinese è fiero, ma anche grato ai suoi sostenitori. «Abbiamo donato un sorriso e ridere è la più meravigliosa delle emozioni».

«La Pasqua è un cambiamento, una rinascita, e oggi è il giorno in cui ho postato su Facebook l'ultimo episodio della mia amatissima serie web - dice a Tio/20minuti Marco Capodieci -. 30 episodi colmi di emozioni, dalla risata alla nostalgia. La mia 40ena dovevo pur farla finire, ma l'ho fatto col cuore spezzato e le mie lacrime sono vere. Ora in casa c'è il silenzio, un suono "piatto" pronto però per vibrare ancora con nuove ispirazioni».