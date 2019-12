Lucca, la città ospitale da scoprire a piedi

LUCCA – Capoluogo di provincia con 90mila abitanti, Lucca è una città di fondazione romana e di impianto prettamente medievale, come testimonia tuttora la cinta muraria del suo splendido centro storico. Ospita diversi importanti eventi culturali, tra i quali spiccano il «Lucca Comics & Games» oppure il «Lucca Summer Festival» fuori dalle mura urbane con i ‘grandi’ della musica internazionale. Ogni anno centinaia di migliaia le persone che affollano la città, le sue piazze, i padiglioni della fiera e la zona dentro fuori le mura. Io ho raggiunto Lucca accompagnato dal mio San Bernardo Magnum. La città si trova sulla Via Francigena, la storica via che collega Canterbury in Inghilterra con Roma.

Ma la città è una meta turistica di prim’ordine e merita una visita in qualsiasi stagione. I due assi principali, via Fillungo e via San Paolino-Santa Croce, ricalcano i decumani romani. Lucca è una città ospitale, facilmente visitabile a piedi, con un'eccellente gastronomia e dintorni ricchi di natura e di storia. Consiglio di cercare l’albergo all’intero delle mura. Vi sono davvero molte strutture da tre e 4 stelle come per esempio l’Hotel alla Corte degli Angeli (già il nome è tutto un programma.

Hanno compiuto 500 anni e sono l’altro simbolo della città. Da cinque secoli la abbracciano e la sorvegliano, con discrezione. E nonostante la loro imponenza, quasi non si notano. Eppure sono il monumento più grande di Lucca e uno dei più grandi della Toscana. Stiamo ovviamente parlando delle mura di Lucca, un perimetro di 4 chilometri, 30 metri di larghezza e 12 di altezza, realizzate tra il 1513 e il 1645. Oggi sono un magnifico viale alberato, frequentato in tutte le stagioni. Ammirate in tutto il mondo, sono l’unico esempio di mura difensive dell’età moderna arrivate intatte fino ai nostri giorni. Con Magnum al guinzaglio ho fatto l’intero percorso attorno alla città incontrando jogger, ciclisti e turisti. Bellissima esperienza!

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch