Blog dal Lago di Garda: magia e suggestione

RIVA DEL GARDA – Per la seconda tappa del mio breve viaggio al Lago di Garda mi sono riservato la sua cittadina più settentrionale: la suggestiva Riva del Garda, una delle mete più ambite dal turismo culturale e balneare. Il visitatore trova in questa meravigliosa località della provincia di Trento un luogo magico e suggestivo dove trovare un rilassante riparo dal caos delle grandi città. Il centro storico di Riva, che si snocciola attorno al porto, è un piccolo gioiello storico e artistico che vale la pena visitare con calma e attenzione (magari per un aperitivo oppure una cenetta). Da non trascurare neanche i dintorni del nucleo urbano che nascondono un territorio ricco di testimonianze storiche, meraviglie naturali e paesaggi indimenticabili.

Le strutture turistiche a Riva del Garda sono aperte tutto l’anno e, per via del clima mite, temperato dalle acque del Lago di Garda, un giro nel suo territorio è sempre un viaggio suggestivo e indimenticabile. Durante i mesi di agosto e settembre le località balneari vicino a Riva tendono ad essere molto frequentate dai turisti, se quindi cercate più tranquillità la scelta migliore è andare in esplorazione nelle magnifiche località all’interno del territorio comunale, vere e proprie meraviglie storiche, naturali e paesaggistiche. Personalmente preferisco la primavera oppure l’autunno, stagioni che offrono delle giornate miti e soleggiate senza il rischio di trovarsi in coda per un

parcheggio!

Appena fuori dall’area urbana di Riva del Garda si possono raggiungere due mete tra le più conosciute e visitate del territorio, la Centrale Idroelettrica e il Bastione. Il Bastione è una fortezza costruita dai Veneziani nel Cinquecento sulla cima della Rocchetta, il monte che domina sul centro cittadino, come punto di avvistamento e difesa in caso di attacco proveniente dalle acque del Lago di Garda. Oggi il Bastione di Riva del Garda è stato restaurato, sebbene presenti ancora i danni prodotti dai francesi nel 1700 per renderlo inutilizzabile, e da una piattaforma panoramica ai suoi piedi è possibile ammirare il centro cittadino e l’Alto Garda da una splendida prospettiva.

Allontanandosi ancora da Riva del Garda, in direzione nord, si raggiunge il Parco delle Cascate del Varone, una splendida realtà naturalistica dove poter addentrarsi tra i boschi alpini e ammirare la natura incontaminata di queste zone nelle quali la natura è ancora selvaggia e magnifica. All’interno del parco si possono visitare le meravigliose cascate che danno il nome al parco, uno spettacolare salto di oltre 100 metri da cui l’acqua del torrente Magnone si getta fragorosamente.

Questa regione sarà protagonista nel mese di giugno 2020 di un esclusivo viaggio studio alla scoperta della natura, cultura e gastronomia. A bordo di un’imbarcazione charter percorreremo il Lago di Garda, ci fermeremo nei pittoreschi porti lacustri, scopriremo monumenti e gusteremo le specialità del territorio. Questo viaggio di sette giorni terminerà nella città UNESCO di Mantova dopo aver percorso il suggestivo parco del Mincio in sella ad una bicicletta. I posti sono limitati!

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch