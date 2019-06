Lago di Garda, uno spettacolare parco naturale

TORRI DEL BENACO - Gardaland? Bello come tutti i parchi tematici al mondo. La regione del Lago di Garda vale però molto, ma molto di più. Con i suoi circa 370 chilometri quadrati domina la classifica dei laghi italiani per grandezza abbracciando e lambendo ben tre regioni: Lombardia, Veneto e Trentino-Alto-Adige. Durante il recente ponte dell’Ascensione ho scoperto il Lago di Garda, una delle mete turistiche più ambite del territorio italiano. Per un weekend? Personalmente sono dell’avviso che quattro o cinque giorni sono necessari per gustare questa regione (a tre ore dal Ticino).

Tra gli scorci più belli da non perdere c’è sicuramente anche la costa veneta, a partire dalla città murata di Peschiera sul fiume Mincio, una località medioevale con la cinta muraria, dal 2017 patrimonio culturale dell’UNESCO, e i suoi bastioni, meta ideale per gli amanti del cicloturismo. Da questa località parte il percorso ciclabile (di circa 40 chilometri) lungo il fiume che porta a Mantova, altra perla della regione.

Ma il Lago di Garda è soprattutto acqua, quindi non fatevi mancare un giro in battello nei paesi dell’alto lago: Riva del Garda con la Piazzetta San Rocco, l’antica via Marocco, la Rocca, una fortificazione con tanto di fossato e ponte levatoio e la Torre Apponale. Un altro porto interessante è quello di Limone, un paesino tradizionale con le sue viuzze strette e le famose limonaie (vi consiglio di visitare il piccolo museo all’aperto). C’è anche Malcesine, situata in riva al lago ai piedi del Monte Baldo, famosa per il suo castello scaligero direttamente sull’acqua. Nel Lago di Garda si trovano cinque isole, la più grande e con maggiori attrattive turistiche è l’Isola di Garda, conosciuta anche come Isola Borghese, nel territorio di San Felice del Benaco. Su questo lembo di terra dove San Francesco di Assisi fece costruire un piccolo eremo è possibile visitare villa Ferrari, esempio di villa in stile neogotico veneziano costruita ai primi del’900.

Quando si parla di Lago di Garda non si può fare a meno di fare un salto alle terme. Nella cittadina di Sirmione troverete, nell’area archeologica situata sulla punta estrema della cittadina, i resti di un'antica villa patrizia. Bellissimo qui è anche la fortificazione che è anche l’ingresso alla cittadina. Qui l’unico modo per riuscire a entrare nel borgo è superando il ponte, e dalla torre del castello si gode di una splendida vista.

Gli scorci più belli del Lago di Garda sono ammirabili con la passeggiata lungo lago che collega Lazise a Bardolino: pochi km da fare a piedi, andata e ritorno, per godere ancora delle bellezze del posto, romantico e caratteristico. E chiudiamo con un altro dei luoghi caratteristici da visitare sul Lago di Garda: le Cascate del Varone, a nord di Riva del Garda, uno spettacolo naturale dove è possibile osservare le cascate dalla Grotta Inferiore e dalla Grotta Superiore, 40 metri più in alto. Per gli amanti della natura raccomando la visita delle “marmitte dei giganti” situate vicino a Riva del Garda. Si tratta di profonde depressioni a forma di pozzo nelle rocce, che nascono dall'erosione fluviale nelle località che erano ricoperte da ghiacciai.

L’esperienza è stata davvero positiva: strutture di qualità, servizio gentile e attento, progetti (come la nuova ciclopista attorno al lago), un panorama naturale davvero splendido. Tanta energia che mi motivano a creare un prodotto turistico innovativo: un viaggio all’insegna della navigazione, dell’escursione e della bicicletta. Cultura, storia e gastronomia faranno da cornice. Un programma di sei giorni sarà pronto per l’autunno 2020. Vi aspetto a bordo!

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch