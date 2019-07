Lago di Garda, di porto in porto

PESCHIERA - Che cosa vi viene in mente se vi dico Lago di Garda? Chi ha bambini senz'altro penserà ai parchi divertimento che si susseguono nella zona del basso Garda veronese, i più sportivi citeranno il windsurf, qualche buongustaio elencherà le varie colture che prosperano sulle miti rive del lago, dagli agrumi agli ulivi.

Ma il Garda offre anche scorci di incantevole bellezza, luoghi di storia e di cultura, paesi poco conosciuti e apprezzati più dagli stranieri (soprattutto olandesi e tedeschi) che dagli italiani. Un'idea per iniziare a esplorare il Garda è quella di prendere un battello, per esempio da Desenzano del Garda, raggiungibile in poco più di tre ore in auto (oppure treno) dal Ticino. Qui partono i battelli della Navigazione Lago di Garda, che offrono numerose partenze sull’arco della giornata. Fare una breve e rilassante crociera sul Garda è il modo migliore per immergersi nell'incantevole atmosfera che circonda il lago più grande d'Italia. Di porto in porto: Peschiera, Garda, Torri del Benacco, Limone, Bardolino, Riva del Garda, Sirmone... Ripercorrere tutto il lago, fermandosi in tutta calma in questi paesini e villaggi pittoreschi, purtroppo oggi non è ancora possibile. Perché allora non creare questo pacchetto turistico?

L’offerta turistica attorno al Lago di Garda è davvero all’avanguardia: strutture di qualità, servizio gentile e attento, progetti innovativi (come la nuova ciclopista attorno al lago), un panorama naturale davvero splendido. Tanta energia che mi motivano a creare un prodotto turistico innovativo: un viaggio all’insegna della navigazione, dell’escursione e della bicicletta. Cultura, storia e gastronomia faranno da cornice. Un programma di sei giorni sarà pronto per giugno 2020. Vi aspetto a bordo!

Testo a cura di Claudio Rossetti

