Blog dal Lago di Garda: a Mantova in bicicletta

PESCHIERA DEL GARDA – La pista ciclabile Mantova-Peschiera del Garda è una delle più belle del nord Italia. È adatta a persone di ogni età, avendo un dislivello molto modesto è adattissima alle famiglie e a chi ama stare all'aria aperta!

Il percorso inizia a Peschiera del Garda e poi la pista costeggia per quasi tutto il tragitto il fiume Mincio, in particolare durante l’attraversamento delle colline moreniche. Si tratta di una zona particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico. Si incontrano notevoli opere idrauliche e storici paesi come ad esempio Borghetto di Valeggio.

Il fiume è l’assoluto protagonista di questo percorso che infatti nasce dal lago di Garda a Peschiera e arriva a Mantova dove forma i tre laghi che circondano la città.

Lunga 45 chilometri circa da nord a sud è una pista molto facile, ben segnalata ed adatta a tutti, con un modesto dislivello, completamente asfaltata e isolata dal traffico automobilistico. La primavera è il periodo migliore per percorrerla, ma anche quello in cui risulta più frequentata, in particolare nei giorni festivi.

Questo percorso, oltre alle bellezze naturalistiche, offre la possibilità di visitare piccoli paesi e borghi dal fascino antico, dove si possono scorgere fortificazioni, palazzi ducali e altre attrazioni culturali e storiche. Molto suggestivo è il borgo medievale Borghetto sul Mincio, dove è consigliabile una sosta per pranzare tra i mulini a vento caratteristici della zona. Borghetto è un piccolo villaggio risalente al periodo longobardo (sesto e settimo secolo dopo Cristo), caratterizzato da fortificazioni medievali e famoso per i suoi mulini: i suoi edifici sembrano un tutt’uno con il fiume Mincio, che scorre tra di essi come se fossero in simbiosi.

Le poche case che costituiscono il borgo, gli antichi mulini e il fiume si fondono in un un unico scenario suggestivo, qualcosa di decisamente unico al mondo. A fare da cornice il ponte Visconteo, una diga fortificata costruita nel 1393 per volere di Gian Galeazzo Visconti e il castello Scaligero che domina la valle del Mincio dall’alto della sua collina. L’acqua è la protagonista assoluta e si integra perfettamente con gli edifici con cui convive.

Questa regione sarà protagonista, nel mese di giugno 2020, di un esclusivo viaggio studio alla scoperta della natura, cultura e gastronomia. A bordo di un’imbarcazione charter percorreremo il Lago di Garda, ci fermeremo nei pittoreschi porti lacustri, scopriremo monumenti e gusteremo le specialità del territorio. Questo viaggio di sette giorni terminerà nella città UNESCO di Mantova dopo aver percorso il suggestivo parco del Mincio in sella ad una bicicletta. I posti sono limitati!

