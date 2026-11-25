Housenet, finalmente un portale che parla la lingua di chi lavora
Prezzi chiari, annunci sempre aggiornati e contatti diretti. Noi di Global Vision Enterprises sosteniamo con orgoglio gli amici con cui collaboriamo da quasi un decennio: oggi hanno deciso di cambiare le regole del gioco.
Prezzi chiari, annunci sempre aggiornati e contatti diretti. Noi di Global Vision Enterprises sosteniamo con orgoglio gli amici con cui collaboriamo da quasi un decennio: oggi hanno deciso di cambiare le regole del gioco.
Ci sono idee che nascono in una sala riunioni. E ci sono idee che nascono sul campo, dopo anni passati a pubblicare annunci, rispondere ai clienti, aggiornare schede e pagare fatture sempre più alte senza capire bene il perché.
Housenet appartiene alla seconda categoria. È un nuovo portale immobiliare svizzero, in quattro lingue, pensato per chi cerca casa e per chi la casa la propone ogni giorno. E noi di Global Vision Enterprises siamo felici di dirlo forte: dietro questo progetto ci sono amici e partner con cui lavoriamo da quasi un decennio.
1. Chi sa creare gestionali sa cosa serve davvero
Conosciamo questo team da anni. Lo abbiamo visto costruire gestionali su misura che semplificano il lavoro quotidiano, risolvono problemi concreti e non aggiungono complicazioni inutili. Persone che, quando chiami, rispondono. Che ascoltano. Che trasformano una richiesta in una soluzione.
Housenet è sviluppato e gestito da un team che dal 2003 realizza software personalizzati, app, sistemi gestionali e soluzioni di intelligenza artificiale per clienti in tutto il mondo. 1
Ora questo know-how entra nel mercato degli annunci immobiliari con un’idea semplice e coraggiosa: un portale delle fiduciarie immobiliari, costruito da chi conosce il loro lavoro. 1
2. Due pacchetti chiari. Nessuna sorpresa.
Chi lavora nel settore lo sa: negli ultimi anni i costi della visibilità online sono diventati una voce sempre più pesante nei bilanci. Housenet risponde con una formula trasparente e prevedibile.
Per le fiduciarie immobiliari e i professionisti esistono soltanto due pacchetti, con le stesse funzioni e tutti i membri del team inclusi, anche per chi ha più sedi: 2
- Fino a 50 annunci attivi: CHF 260.– al mese, IVA esclusa.
- Oltre 50 annunci attivi: CHF 550.– al mese, IVA esclusa, senza tetto né terza fascia, anche oltre 500 immobili.
Nessun costo per singolo annuncio, per contatto o per membro del team. Il prezzo dipende solo da quanti immobili hai, non da quante volte vengono visti o da quante richieste ricevi. 2
3. Un’offerta dedicata agli associati AIT
Per gli associati dell’Associazione Immobiliari Ticino è previsto un pacchetto annuale riservato: Housenet + MLS di Collaborazione a CHF 3’000.– all’anno, IVA esclusa. 4
Il pacchetto comprende la pubblicazione di immobili senza limiti e un prezzo bloccato per tre anni. Include inoltre l’MLS di Collaborazione, lo strumento per condividere immobili e collaborare con le altre fiduciarie in modo smart. Per iscriversi serve il codice privato ricevuto dall’associazione. 4
Per noi questo è un punto essenziale. La collaborazione tra colleghi non è uno slogan: è il modo più intelligente per servire meglio proprietari e inquilini.
4. Nessun lavoro in più: pubblichi dal gestionale che usi già
Uno dei punti più forti di Housenet è la semplicità operativa. Gli annunci non si inseriscono a mano: arrivano direttamente dal software della fiduciaria. 1
Il collegamento avviene con credenziali dedicate, tramite gli standard del settore IDX 3.01 via FTPS oppure SwissRETS JSON 3.6.0 via API HTTPS.2 A ogni export i nuovi annunci compaiono, quelli modificati si aggiornano e quelli tolti spariscono.
Il risultato? Annunci sempre aggiornati. Chi cerca casa trova soltanto offerte ancora disponibili, e chi lavora non perde tempo a rispondere su immobili già affittati o venduti. 1
5. User friendly per chi cerca casa
Un portale funziona se piace a chi lo usa. Housenet è stato pensato anche per questo: semplice, veloce e chiaro.
Chi cerca casa può filtrare per località, comune o cantone, oltre che per prezzo, numero di locali e superficie. Può salvare gli annunci preferiti con il cuore e scrivere direttamente all’agenzia, senza intermediari.1 Gli annunci sono disponibili in italiano, tedesco, francese e inglese, con foto ottimizzate per caricarsi velocemente. 2
Chi vuole restare aggiornato può ricevere una email a settimana, gratuita, con una selezione degli annunci appena pubblicati in Ticino, i prezzi del momento e qualche consiglio per la ricerca. 3
6. La stima immobiliare, con un professionista della zona
Housenet offre anche un servizio di valutazione immobiliare gratuita e senza impegno. Il proprietario inserisce l’indirizzo e racconta il proprio immobile. Una fiduciaria immobiliare partner della zona potrà poi aiutarlo a capire valore, possibilità di mercato, comparabili e andamento dei prezzi. 5
Non è una stima automatica e non obbliga ad affidare alcun mandato. È un primo confronto con persone che conoscono davvero le strade, i quartieri e la domanda locale. 5
7. Il 40% dei ricavi per farsi conoscere
C’è un impegno che ci ha colpiti in modo particolare. Housenet dichiara di voler destinare il 40% dei propri ricavi futuri al marketing del portale, per far conoscere la piattaforma in tutta la Svizzera e dare più visibilità agli annunci di tutte le fiduciarie partner. 2
Si tratta di un impegno per il futuro, non di un dato di bilancio: il portale spiega che manterrà questo budget finché non sarà il primo portale immobiliare in Svizzera. 2 L’ambizione è dichiarata. E ci piace.
Ogni fiduciaria che sceglie Housenet contribuisce quindi a un budget di marketing comune. Più professionisti partecipano, più il portale cresce. E più il portale cresce, più valore torna a chi pubblica.
8. Perché lo sosteniamo
Noi di Global Vision Enterprises amiamo chi cerca soluzioni. Amiamo chi si mette in gioco, chi crea sistemi per semplificare i passaggi e chi ha il coraggio di proporre un’alternativa concreta.
Housenet nasce proprio da questo: da persone che vendono e affittano immobili e che conoscono il problema dei grandi portali che aumentano i prezzi anno dopo anno.1 Per questo hanno scelto un prezzo chiaro e fisso, che dipende soltanto dal numero di immobili pubblicati.
Non chiediamo a nessuno di rinunciare ai canali che usa oggi. Diciamo una cosa più semplice: un mercato con più alternative è un mercato più sano. Per i professionisti, per i proprietari e per chi cerca casa.
Le nostre offerte sono già online su Housenet. E quando a creare uno strumento sono persone di cui ti fidi da quasi dieci anni, sostenerle non è soltanto una scelta professionale. È una scelta di cuore.
Sei una fiduciaria immobiliare? Provalo adesso
Collega il tuo gestionale e pubblica gratuitamente fino a marzo 2027. Scegli il pacchetto e registrati online, oppure scrivi direttamente al team di Housenet: ti risponderanno il prima possibile. 6
Cerchi casa in Ticino o nel resto della Svizzera? Visita housenet.ch e scopri anche i nostri immobili.
Vuoi pubblicare i tuoi immobili su Housenet? Contattali.
Come sempre, i tuoi agguerriti alleati.
RIFERIMENTI
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