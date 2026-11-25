Housenet appartiene alla seconda categoria. È un nuovo portale immobiliare svizzero, in quattro lingue, pensato per chi cerca casa e per chi la casa la propone ogni giorno. E noi di Global Vision Enterprises siamo felici di dirlo forte: dietro questo progetto ci sono amici e partner con cui lavoriamo da quasi un decennio.



1. Chi sa creare gestionali sa cosa serve davvero

