Tdee. Cos’è, a cosa serve e perché è importante conoscerlo per poterlo utilizzare al meglio

È normale che fare più attività fisica, allenarsi regolarmente, aumentare la propria forza e la propria massa muscolare o esattamente tutto il contrario influiscono sul valore del TDEE. Per questi motivi è consigliato tenere monitorato il peso periodicamente e quando ci sono cambi significativi intervenire.



Per chi si allena si possono inserire anche valori giornalieri di TDEE differenziati su giorni di allenamento e giorni di riposo. Per essere più rapidi ed efficaci esistono APP e siti online che permettono il calcolo del TDEE e relative indicazioni su alimenti e calorie da poter assumere.



Per concludere è bene ricordare che ogni alimentazione che vada a mantenere, incrementare o diminuire, in maniera sensata ed oculata, le calorie rispetto al TDEE deve avere sempre un corretto bilanciamento dei fattori alimentari cioè proteine, carboidrati e grassi. In caso di situazioni di salute particolari è sempre bene evitare il fai da te e consultare personale specializzato.