La rivoluzione dell'Acqua Fitness: il metodo esclusivo firmato A-CLUB che accelera i tuoi risultati

Dimenticate i vecchi cliché: l’acqua fitness non è più una semplice alternativa "dolce" alla palestra tradizionale o un'attività riservata a un pubblico prettamente femminile. Oggi è una disciplina scientifica, performante e ad altissima efficacia, ideale sia per gli uomini che per le donne. La vera svolta di questa stagione autunnale porta la firma di A-CLUB Fitness & Wellness di Savosa, che rivoluziona la programmazione in vasca introducendo una novità tecnica, didattica e di allenamento senza precedenti: un percorso strutturato su tre livelli specifici: AQUA ENERGY, AQUA POWER e AQUA PERFORMANCE.

