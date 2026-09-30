Ma cosa posso mangiare a colazione?
Tutti lo dicono, tutti lo consigliano, tutti lo sostengono. Ma cosa? Che la colazione è uno dei pasti più importanti della giornata se non, addirittura, il più importante in assoluto.
Tutti lo dicono, tutti lo consigliano, tutti lo sostengono. Ma cosa? Che la colazione è uno dei pasti più importanti della giornata se non, addirittura, il più importante in assoluto.
Non ci addentreremo in questo discorso bensì su qualche indicazione pratica su come dovrebbe essere composta una colazione ideale.
La colazione è sicuramente il primo pasto della giornata che ci permette di iniziare tutto con il piede giusto, in maniera sana ed equilibrata.
Per essere efficace una colazione dovrebbe essere completa di tutti i fattori nutritivi fondamentali per sostenere il nostro corpo e la nostra mente durante l’arco delle ore successive quindi un pasto che ci dia sostegno energetico e supporti la necessità di rimanere concentrati su tutto quello che andremo ad affrontare.
Quindi una colazione bilanciata dovrebbe avere il giusto quantitativo di proteine, carboidrati complessi e grassi buoni e +/- coprire un fabbisogno di 350-500 kcal.
Il quantitativo calorico e quello dei diversi alimenti puoi variare in base alle esigenze individuali, al periodo dell’anno, alla tipologia di allenamenti, al volume degli allenamenti, eccetera eccetera.
Ma se volessimo qualche esempio pratico? Qui di seguito alcune idee di colazioni bilanciate che possono aiutarvi creare la vostra routine alimentare giornaliera.
- ESEMPIO 1: 150g di yogurt greco, 40g di fiocchi d’avena, 100g fi frutta fresca (mela, pera, kiwi, frutti di bosco), 10g di frutta secca.
- ESEMPIO 2: 60-70g di pane integrale, 2 uova (bianco e rosso), 1 avocado maturo, verdure a piacere, 1 filo d’olio di oliva extravergine.
- ESEMPIO 3: 40-50g di avena, 150-200ml di latte vegetale, 1 banana o frutta di stagione, 10g di semi di lino o di chia.
- ESEMPIO 4: 1 banana, 1 manciata di spinaci freschi, 200ml di latte vegetale, 30-40g di proteine in polvere, 1 cucchiaio da the di burro di mandorle.
- ESEMPIO 5: frulla 1 uovo+40-50g di albume e 40g di farina d’avena per poi cuocerlo su una padella antiaderente ed avere un pancake. Guarnire con miele e frutta fresca.
- ESEMPIO 6: 60-70g di pane integrale, 60-70g di humus, 10 grammi di semi di lino e chia, 1 frutto.
È importante sottolineare che sono esempi di come si potrebbe comporre una colazione ideale anche in base ai gusti della persona. Rimane ovvio che persone con patologie, intolleranze o allergie alimentari devono seguire le proprie indicazioni terapeutiche alimentari e valutare che cibi possono essere assunti e quali no anche con la colazione.
Fonti: Project InVictus (canale YouTube), colazionesalutare.it, Runner’sWorld.com.
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A cura di Brian Belloni
Massoterapista, Personal Trainer, Responsabile Settore Fitness e Corsi presso il Centro A-CLUB Fitness & Wellness di Savosa
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