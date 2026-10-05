Anti-aging e fitness

L’invecchiamento è un processo naturale, ma oggi sappiamo che stile di vita, allenamento e alimentazione possono influenzare profondamente il modo in cui il corpo invecchia. La ricerca scientifica identifica alcuni pilastri fondamentali in grado di migliorare la longevità e preservare performance e salute nel lungo periodo. Tra tutti, tre fattori emergono come i più efficaci e scientificamente validati.

