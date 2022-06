5 esercizi poco conosciuti che potresti introdurre nei tuoi workout

Come sempre vi ricordiamo di chiedere al vostro trainer di fiducia prima di eseguire determinati movimenti e progressioni in modo tale da non incorrere in traumi o in spiacevoli infortuni. Fatevi assistere soprattutto se non siete sicuri della vostra condizione o soltanto per capire come e cosa inserire nei vostri workout a livello di ripetizioni, serie e tempi di recupero. Se lo desiderate potete venire a trovarci al Club, io e i miei colleghi siamo a vostra disposizione per seguirvi nella pianificazione dei vostri allenamenti, approfittate anche delle speciali promozioni del mese di giugno sugli abbonamenti annuali. Potete acquistare oggi il vostro abbonamento annuale, risparmiando fino a CHF 400.-, e farlo partire da settembre! Un’occasione da non perdere!