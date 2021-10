Camillo Vismara SA aderisce al progetto sostenibiliTi in qualità di Heroes League Partner

Camillo Vismara SA ha appena annunciato l’adesione della propria azienda a sostenibiliTi, l’iniziativa ticinese promossa dalla non-profit Swiss Institute for Disruptive Innovation Association - SIDI Backup che vuole rendere il Cantone una regione a bilancio ambientale positivo dando ad aziende, enti pubblici, associazioni e privati cittadini l’opportunità di compensare la propria carbon footprint piantumando alberi in specifiche aree del mondo: Africa, Asia, America Latina, i “polmoni verdi” del pianeta.

«Il problema del cambiamento climatico è talmente grande da scoraggiare spesso l’azione. Tutti noi però, soprattutto gli imprenditori, abbiamo dei doveri verso le nuove generazioni. sostenibiliTI propone un approccio pragmatico e sostenibile legato alla nostra regione che abbiamo voluto sposare», ha affermato Paolo Vismara, Direttore di Camillo Vismara SA.

Nata a seguito del successo di un progetto pilota che nel 2020 ha permesso di raccogliere i fondi per nuove piantumazioni nella foresta Amazzonica, «sostenibiliTi si propone di offrire uno strumento semplice ma estremamente efficace a coloro che vogliono davvero fare la differenza nella lotta al climate change», ha affermato Paola Sonni, Project Manager SIDI. «Attraverso il portale www.sostenibiliti.ch è infatti possibile, per chiunque desideri contribuire in modo tangibile al bene dell’ambiente, calcolare rapidamente le proprie emissioni di CO2, avendo poi la possibilità di compensarle, sostenendo in pochi click, attraverso un contributo certificato, la piantumazione di alberi laddove è più utile farlo».

Ma non solo. sostenibiliTi, infatti, è anche sinonimo di sensibilizzazione alle tematiche green e di collaborazioni di valore con aziende consapevoli della propria responsabilità ambientale, che possono scegliere di partecipare attivamente al progetto attraverso specifici piani di partnership, così come fatto da Camillo Vismara SA, Heroes League Partner dell’iniziativa.

Di inquinamento e sostenibilità se ne parla ormai molto ma, al di là della teoria, i risultati faticano a manifestarsi. Il cambiamento climatico di cui siamo attualmente testimoni sta sconvolgendo le economie nazionali, con alti costi per persone, comunità e paesi. Senza adeguati provvedimenti in merito, il nostro futuro, come quello delle prossime generazioni, è irrimediabilmente compromesso. Il tempo è poco e oggi più che mai è necessario farsi promotori di azioni concrete.

«A differenza di altri progetti che, pur con fini nobili, risultano dispersivi, abbiamo deciso di mirare a un traguardo raggiungibile sul territorio del Canton Ticino, sia per dare l’esempio, sia per mettere le basi per qualcosa di solido e strutturato che, regione dopo regione, possa arrivare ad avere un impatto globale. Siamo convinti che il nostro territorio abbia tutte le carte in regola non solo per raggiungere l’obiettivo, ma anche per diventare un esempio e fungere da traino per l’intera Svizzera», ha commentato Pietro Veragouth, Presidente Swiss Institute for Disruptive Innovation Association – SIDI Backup e Co-founder e Director dello Swiss Institute for Disruptive Innovation.

«Grandi obiettivi come questo, però, si sa, si raggiungono solo agendo insieme», ha dichiarato Paola Sonni. «Siamo quindi lieti che un’azienda come Camillo Vismara SA abbia scelto di sostenere la nostra causa, sposando la nostra filosofia ‘think global, act local’ e contribuendo alla generazione di un impatto positivo e concreto su larga scala».

SIDI Backup – Dal 2017 SIDI Backup è l’associazione no-profit dello Swiss Institute for Disruptive Innovation che, attraverso lo sviluppo di progetti innovativi, collaborazioni, attività di divulgazione e di sensibilizzazione, ambisce a creare una comunità consapevole e attiva in grado di perseguire una causa maggiore: avere un impatto positivo sul mondo.

Swiss Institute for Disruptive Innovation (SIDI) – Organizzazione fondata nel 2015 da un gruppo di ricercatori, imprenditori e innovatori che identifica, studia ed esplora opportunità e rischi legati alle innovazioni per guidare pienamente le imprese, le istituzioni e le pubbliche amministrazioni a liberare il loro potenziale di crescita.

L’Istituto mira a trasformare le minacce future in opportunità analizzando i trend e le innovazioni con il potenziale di distruggere i mercati, o di crearne di nuovi, e di produrre un cambiamento significativo nei sistemi economici e sociali.

Camillo Vismara SA – La storia imprenditoriale della famiglia Vismara inizia nel lontano 1892 con l’apertura di un’attività commerciale di Antonio Vismara a Lugano. Nel 1959 Camillo Vismara lascia l’azienda di famiglia per iniziare una nuova avventura imprenditoriale, fondando l’omonima ditta.

L’azienda si specializza negli anni nel settore dei grandi sollevamenti, trasporti speciali, movimentazione di macchinari, noleggio di piattaforme di lavoro elevabili, magazzinaggi e formazione.

Negli ultimi 60 anni la Camillo Vismara è stata un vero testimone, oltre che attore di primo piano, della crescita e dello sviluppo del Luganese e, più in generale, del Cantone Ticino.

