Il pilota automatico di Tesla è statisticamente 9 volte più sicuro della guida umana

Da più di un anno Tesla sta rilasciando i dati sulla sicurezza delle auto a guida autonoma. Ad ottobre ha pubblicato i suoi aggiornamenti sul terzo trimestre 2019 e i numeri avrebbero confermato che, in condizioni di guida medie, il pilota automatico è più sicuro di quello umano.

Nello specifico, durante il trimestre, le auto con il pilota automatico attivato sono state coinvolte in un incidente ogni 4,34 milioni di miglia percorse. La media degli incidenti causati da conducenti umani, invece, è di uno ogni mezzo milione di miglia. Secondo i dati proposti dalla casa automobilistica guidata da Elon Musk, quindi, il pilota automatico delle Tesla ha quasi 9 volte meno probabilità di provocare un incidente rispetto a un conducente umano.

Tesla ha tratto i numeri sulle auto a guida umana dai dati della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ma come sottolineato da Electrek, bisogna fare delle precisazioni sui termini di paragone. Il pilota automatico, infatti, viene principalmente utilizzato sulle autostrade, che solitamente sono caratterizzate da meno incidenti rispetto alle strade di superficie perché le condizioni di guida sono molto più semplici. Le Tesla sono poi generalmente auto più nuove, hanno quindi un vantaggio in termini di sicurezza rispetto alla gamma degli altri veicoli, a volte molto più vecchi, che contribuiscono agli incidenti registrati dall'NHTSA. Un ulteriore vantaggio delle Tesla è che se un veicolo con pilota automatico attivato commette un errore, il guidatore umano può assumere rapidamente i controlli per evitare l’incidente.

Probabilmente, un confronto più appropriato potrebbe riguardare l’auto a guida autonoma e le sue precedenti versioni. Anche in questo caso, comunque, le notizie sono confortanti. Nel primo e nel secondo trimestre del 2019, infatti, il tasso di incidenti è stato rispettivamente di circa uno ogni 2,87 milioni di miglia e uno ogni 3,27 milioni di miglia. Il salto a un incidente ogni 4,34 milioni di miglia è dunque significativo.

Bisogna comunque dire che il Rapporto di Tesla sulla sicurezza dei suoi veicoli è sempre stato abbastanza tenue sui dati. L’aggiornamento Q3 di ottobre non fa eccezione. Infatti, questo include solo un dato, ovvero il numero di incidenti che si verificano nelle Tesla con il pilota automatico attivato. Tuttavia, il sistema a guida autonoma delle Tesla ha mostrato miglioramenti significativi.

In questo senso, non solo gli incidenti con il pilota automatico sono in continua diminuzione, ma il confronto con i tassi medi di incidenti stradali sta diventando sempre più importante.