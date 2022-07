Viaggi aziendali, nel 2022 ritorno a volumi pre-pandemici

«Sebbene oggi molte imprese stiano riducendo l'impronta di carbonio o stiano diventando carbon neutral, in base all’indagine condotta risulta evidente come alcune organizzazioni ancora non siano sicure di come incorporare la sostenibilità nei loro viaggi di lavoro - Spiega Pierre-Emmanuel Tetaz, SVP EMEA e General Manager, SAP Concur. Prevediamo un aumento della richiesta di maggior sostenibilità, anche per quanto riguarda la politica di viaggio aziendale, che sarà sollevata con maggiore forza, più spesso e da più parti, dal management, dai dipendenti, ma anche dai fornitori e dagli stakeholder. È quindi fondamentale creare team dedicati, in grado di sviluppare una strategia di sostenibilità efficace, come parte di un programma per supportare i propri dipendenti in trasferta nel compiere scelte più ecologiche, attraverso gli strumenti giusti per aiutarli a prendere decisioni informate».