La tecnologia è una sfida al femminile

Ho avuto la fortuna di nascere e crescere in una famiglia che mi ha aiutata a coltivare la curiosità come una virtù e non come un difetto. Una famiglia che mi ha lasciato libera di seguire le mie passioni e ha supportato le mie scelte anche quando non erano in linea con le loro aspettative: iscriversi alla facoltà d'Ingegneria Elettronica dopo cinque anni di Liceo Classico non è una scelta scontata e lineare. Non lo sarebbe al giorno d’oggi. Figuriamoci trent’anni fa, quando ho iniziato il mio percorso universitario! Ma quello che mi è apparso subito evidente è stato che, se da un lato io quasi non avevo le nozioni di base in campo fisico-matematico, dall’altro avevo acquisito, passando anni a tradurre dal greco e dal latino e a studiare storia dell'arte e filosofia, solide competenze di problem solving e una indubbia abilità nel trovare le informazioni necessarie. Tutto questo accompagnato da un punto di vista sicuramente diverso rispetto alla maggioranza dei miei compagni di università. L’altra cosa che ho capito subito è che non avrei dovuto mai smettere d'imparare. Quando io ho iniziato (nello scorso Millennio, come i miei figli ogni tanto mi ricordano …), Internet era proprio agli albori. Molti dei linguaggi software e dei concetti con cui io oggi mi trovo a confrontarmi quotidianamente sul lavoro non esistevano. Le conoscenze si acquisiscono; le competenze vanno quotidianamente allenate. Ma questo, al giorno d’oggi, è valido in tutti gli ambiti lavorativi. Non solo per chi come me fa il Business Analyst.