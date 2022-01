Corso di preparazione per Certificazione Cisco

È in partenza per il prossimo 18 gennaio 2022 il “Corso di preparazione al conseguimento della Certificazione Cisco CCNA”. Si tratta di un’iniziativa a pagamento della durata di 5 mesi, promossa da Cisco e FormaTi Academy, che prevede un costo di partecipazione di CHF 2'165.00 per gli associati ated-ICT Ticino e di CHF 4'635.00 per i non soci.

Questo percorso consente ai partecipanti di accedere in modo pratico alle più recenti tecnologie per la gestione delle reti, ma soprattutto permette loro di prepararsi a conseguire una delle certificazioni più richieste dal mercato del lavoro, la Cisco CCNA - Implementing and Administering Cisco Networking.

Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di progettare, implementare e gestire:

Reti LAN attraverso tecnologie fondamentali quali VLAN, Spanning Tree Protocol, VLAN Trunk Protocol, Etherchannel, HSRP, Switch Port Analyzer etc…

Reti WAN attraverso i protocolli di Routing IPv4 e IPv6 Rip, Eigrp, Ospf, BGP nonché attraverso l’uso di tecnologie quali PPP, PPPoE, VPN, DMVPN etc…

Monitoraggio e Sicurezza attraverso NetFlow, SNMP applicando Politiche di QOS, nonché introducendo a strumenti quali ACL, Firewall etc…

Reti Wireless WLAN utilizzando le più avanzate e recenti tecnologie in quest’ambito per intercettare le esigenze delle realtà produttive medio e grandi.

Reti Programmabili passando dall’introduzione dei nuovi elementi come la Network Programmability nell’ambito del Software Defined

Networking (SDN) non più come elemento teorico ma affrontando casi pratici reali.

La formazione viene proposta su macchine e apparati di rete Cisco, ma le trattazioni hanno carattere universale e sono applicabili anche a contesti di altri produttori. La metodologia didattica su cui il corso si basa sfrutta le più moderne tecnologie di apprendimento, con l’utilizzo di innovativi strumenti che aiutano a gestire ogni aspetto del corso, arricchendo le tradizionali lezioni teorico – pratiche con tecniche utili a ridurre drasticamente i tempi di apprendimento.

Il corso presenta una forte componente pratica, realizzata attraverso laboratori reali appositamente organizzati secondo direttive Cisco. I partecipanti possono, infatti, sempre accedere ai laboratori da ogni postazione dotata di una connessione a internet e per tutta la durata del corso. Ma soprattutto ogni iscritto dispone di un accesso per implementare le varie configurazioni, così da avere un riscontro pratico e immediato della teoria affrontata.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi basta andare su www.ated.ch o scrivere a info@ated.ch

ated-ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1.500 manifestazioni e promosso innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all';innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell'attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino è riconosciuta come un'associazione di riferimento nell'ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids.

Per ulteriori informazioni

T. +41(0)91 8575880

media@ated.ch

ated - ICT Ticino