ADVEPA, rivoluzione smart working

LUGANO - Una rivoluzione nella rivoluzione. Da oltre un anno tutti noi abbiamo sperimentato il “lavoro agile”. Lo smart working sta seguendo un importante iter di regolamentazione a livello internazionale e allo stesso tempo sta continuando a crescere, a modificarsi, a migliorarsi. Proprio su questi temi Advepa ha scelto d'investire risorse sulle imprese che stanno rafforzando lo smart working e che si stanno dotando di una estensione digitale del loro business. Advepa si occupa da 20 anni del settore della realtà immersiva e ha sedi a Milano, Verona, Roma, Palermo ed entro l’anno è prevista l’apertura due nuove sedi una ad Arezzo e una all’estero.

La piattaforma di coworking virtuale è presente anche all’interno di Swiss Virtual Expo. Proprio nell’iniziativa di ated-ICT Ticino, lo spazio Sercam è stato presentato per la prima volta in un evento esclusivo trasmesso su Swiss Virtual Expo il 30 settembre 2021. Un vero e proprio coworking digitale con cui gradualmente allontanarsi dalle modalità di lavoro legate a un passato che è ormai già superato.

Il networking si rafforza e lo smart working non è mai stato così reale. L’ambientazione 3D di Advepa varca nuovi confini, sempre a braccetto con le esigenze del mercato.

Ad anno nuovo sarà online Sercam Digital Desk: gli uffici virtuali dell’azienda romana di consulenza aziendale. Il settore delle consulenze sta incrementando la domanda e necessita sempre più di figure specializzate in grado di fornire risposte efficienti sulla possibilità d'intercettare risorse e di gestire in maniera strutturata il proprio sistema tributario e fiscale. Sarà possibile lavorare da casa oppure in ufficio utilizzando un’ambientazione interattiva in grado di connettere i clienti dello studio e gli stessi dipendenti tra loro, in uno spazio moderno e luminoso. Incontrare i clienti per rispondere alle loro domande od organizzare un meeting tra colleghi, tutto potrà avvenire effettuando un accesso con degli avatar personalizzati.

«Guardiamo sempre al futuro, ma molte sfide si giocano sul presente - spiega Rossano Tiezzi direttore commerciale di Advepa e visionario del metaverso. Da tempo abbiamo compreso il grande fermento a livello internazionale sulla gestione del lavoro da remoto e ci siamo messi a creare soluzioni per renderlo più efficiente. Ci stiamo concentrando molto anche sulla creazione di eventi virtuali come ad esempio Swiss Virtual Expo, che ha ricevuto lo scorso ottobre il Premio Möbius di Lugano, un riconoscimento importante per le opere multimediali e crossmediali di grande qualità. Dall’esperienza in questo settore e dall’incontro con Sercam Advisory - racconta Tiezzi - è nata la nostra idea di smart working e networking».

Anticipando il dibattito istituzionale in corso anche in Italia sul protocollo per normare lo smart working, da mesi il team di Advepa è impegnato nel dare un contributo concreto che cambierà per sempre il mondo del lavoro: tutto diventerà più immediato, più semplice e anche, inaspettatamente, più sicuro. Basterà affidarsi a chi conosce potenzialità e insidie della realtà immersiva 3D.

«Con gli uffici virtuali che abbiamo creato, accompagnati dai nostri avatar - anticipa Tiezzi - sarà possibile ricevere informazioni sui servizi offerti, sfogliare i cataloghi disponibili, inviare una mail agli uffici, visualizzare video promozionali e presentazioni aziendali. Inoltre, si potranno conoscere da vicino le skills professionali di ogni consulente dello studio. Per scegliere a quale professionista affidarsi basta avvicinarsi a uno schermo e leggere la descrizione».

«La pandemia da Covid-19 ci ha portati a rivedere il nostro modo di lavorare e interagire, confermando la centralità e l’importanza che gli ambienti virtuali avranno nel prossimo futuro, soprattutto nell’ambito professionale - esordisce Marco Ginanneschi - Presidente Sercam Advisory. Per questi motivi, Sercam ha sviluppato la piattaforma di networking virtuale all’interno di Swiss Virtual Expo, uno degli eventi virtuali che maggiormente valorizzano questo tipo di novità e che mettono in dialogo i mercati di vari Paesi”.

Insomma, il digitale rappresenta una grande opportunità e il concetto stesso di lavoro sta attraversando una rivoluzione irreversibile: non è più legato a un badge, ma a un risultato nel tempo. «Non si tratta di sostituire il mondo reale - sottolinea Ginanneschi - ma di rendere più immersivo e funzionale il mondo digitale che già abitiamo da diversi anni».

Il lancio della piattaforma di networking digitale rappresenterà una rivoluzione, anche per le società di consulenza. Si tratta infatti di un progetto rivolto a tutti, che offre la possibilità anche ai piccoli o medi studi professionali di fare rete per crescere insieme e ampliare il proprio business e pacchetto clienti.

«Per intraprendere questo viaggio nel futuro abbiamo scelto la solidità e l’esperienza di un partner tecnologico come Advepa - spiega ancora il presidente di Sercam Advisory - in grado di fornire una tecnologia avanzatissima sugli ambienti dinamici in 3D, nell’organizzazione degli spazi virtuali, nell’immersione in un mondo mai visto prima, popolato di avatar e flussi digitali, senza mai rinunciare alla concretezza e soprattutto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza delle informazioni».

