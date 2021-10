Swiss Virtual Expo vince il premio Möbius

Swiss Virtual Expo è la prima fiera digitale promossa nella Confederazione Elvetica. Si tratta di un appuntamento inedito e all'avanguardia della durata di un anno, in cui le aziende ticinesi, Svizzere e internazionali avranno la possibilità di presentarsi e promuoversi nel mercato domestico e globale. In uno spazio virtuale in 3D che gli utenti possono esplorare come fosse una fiera tradizionale, si troveranno aree dedicate a eventi, seminari e workshop in diretta o on-demand, oltre a stand, padiglioni e showroom personalizzati di varie dimensioni.

Motivazione della giuria: per la capacità di prospettare un metaverso scalabile, ecologico, utilizzabile anche al di fuori da occasioni espositive specifiche, in cui proporre a espositori e utenti forme innovative di co-creazione dei contenuti e degli spazi espositivi.

Dichiara Daniele Menotti, Presidente di ated-ICT Ticino: «Siamo molto orgogliosi che questa nuova esperienza virtuale che ha ricevuto il riconoscimento del Grand Prix Möbius Editoria Mutante sia promossa proprio nell'anno del nostro mezzo secolo di attività. Perché ancora una volta ated-ICT Ticino si conferma l'organizzazione che si prefigge la missione di informare, educare, appassionare alla tecnologia digitale, supportando i professionisti, le imprese, le associazioni, favorendo la realizzazione di progetti innovativi che portino un concreto valore aggiunto al tessuto economico e sociale del Cantone Ticino».

Commenta Cristina Giotto, Direttore di ated-ICT Ticino e ideatrice di Visionary Day e di Swiss Virtual Expo: «Ringrazio Alessio Petralli che ci ha accolto fra i finalisti del Grand Prix Möbius Editoria Mutante prima ancora che Swiss Virtual Expo fosse online e accessibile a tutti. È un grandissimo onore essere premiati e che Swiss Virtual Expo sia diventata nello spazio di poche ore dal suo debutto online la prima fiera digitale promossa nella Confederazione Elvetica. Voglio qui ringraziare anche il gruppo di lavoro che da circa un anno mi accompagna in questo viaggio a tratti entusiasmante, ma anche complicato e sempre sfidante. Da Luisa Masciello che in ated-ICT Ticino si è dedicata anima e corpo a questo progetto, a Rossano Tiezzi, Direttore Commerciale di Advepa Communication, che ha condiviso con noi l’ideazione di Swiss Virtual Expo e ha coordinato un magnifico team di sviluppo e reso realtà Swiss Virtual Expo. Condivido l’onore del premio assegnatoci con tutto il team operativo, composto da Benedetta Rosboch Soldati, Simona Miele, Ivana Riva Žarko, Livia Del Fante e Ludovica Tomba. Un saluto speciale va anche all’amico Marco, che oggi non può festeggiare con noi, ma che ha sempre tifato per ated-ICT Ticino e per questo progetto visionario».

Swiss Virtual Expo è un appuntamento inedito e all'avanguardia della durata di un anno, in cui le aziende ticinesi, Svizzere e internazionali avranno la possibilità di presentarsi e promuoversi nel mercato domestico e globale. La lista delle organizzazioni che partecipano a Swiss Virtual Expo è a questo link.

CHI È ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1.000 manifestazioni e promosso innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all'innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell'attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino è riconosciuta come un'associazione di riferimento nell'ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids.

