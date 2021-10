Debuttano gli eventi su Swiss Virtual Expo

Si aprono le sale eventi virtuali nella prima edizione di Swiss Virtual Expo, un’iniziativa unica nel suo genere nella Confederazione Elvetica, promossa da ated-ICT Ticino in collaborazione con il partner tecnologico ADVEPA. Lo annuncia Rossano Tiezzi, Direttore Commerciale di Advepa Communication: «Lo scorso 30 settembre alle ore 17.00 si è tenuto il primo incontro dalla piattaforma Swiss Virtual Expo, che ha visto coinvolte 15 persone collegate da differenti luoghi e Paesi. Si è trattato di un primo appuntamento pilota a porte chiuse, che ci ha consentito di sperimentare con Sercam Advisory una modalità di fruizione degli eventi che è davvero immediata e di grande efficacia. Argomento dell’incontro è stato l’imminente lancio di una piattaforma di coworking di uffici virtuali. E abbiamo trovato naturale ospitare i referenti di Sercam Advisory proprio dentro un ambiente come Swiss Virtual Expo. Siamo rimasti molto soddisfatti del risultato, perché la piattaforma si è mostrata duttile nell’ospitare persone anche attraverso soluzioni di videoconferenza più tradizionali come Zoom. Una ulteriore dimostrazione della flessibilità che siamo in grado di proporre e sperimentare con le nostre soluzioni virtuali».

Marco Ginanneschi, Presidente di Sercam Advisory nell’occasione ha dichiarato: «Per Sercam Advisory è un onore partecipare a questo vero e proprio percorso pionieristico che apre una sorta di “stargate” nel mondo professionale degli uffici virtuali. Grazie anche alla solidità di un partner tecnologico come ADVEPA, è ormai possibile immergersi in un mondo mai visto prima, popolato di avatar e flussi digitali, senza mai rinunciare alla concretezza e soprattutto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza delle informazioni.Per il mondo del lavoro tutto potrebbe diventare più semplice, più immediato e anche, inaspettatamente, più sicuro. Il futuro è già qui, basta un click!».

Ricordiamo che Swiss Virtual Expo ospiterà per i prossimi 12 mesi tutte le attività sia di ated-ICT Ticino sia di tutte le aziende e realtà che numerosissime hanno aderito alla piattaforma. Ad oggi sono stati annunciati ben 4 padiglioni virtuali, con stand aziendali (ma saranno 12 entro la fine del 2021), progetti speciali, aree personalizzate e sale dedicate a presentazioni, conferenze, tavole rotonde e dibattiti. Ogni padiglione si estende per 30.000 mila metri quadri, ovvero 5 campi da calcio, costituendo un’area virtuale che per un anno valorizzerà nel mondo le eccellenze ticinesi, elvetiche e di realtà internazionali. Il 29 settembre è stata rilasciata una versione aggiornata, entro cui si è sperimentato il primo appuntamento con Sercam Advisory. Inoltre, dal 6 di ottobre si apre anche un ricco programma di eventi e tavole rotonde sotto il cappello Visionary Day. Parliamo di una serie di incontri, rivolti a imprese, professionisti e appassionati di comunicazione innovazione, tutti fruibili anche in diretta o on demand su Swiss Virtual Expo, nel padiglione ated virtual network. Ecco le prossime iniziative firmate ated-ICT Ticino:

06.10.2021 ore 17.00-18.30: “Evoluzioni, pandemie e cambiamenti: come comunicare in uno stato di crisi?” (online e in presenza presso CAMPUS EST USI-SUPSI – Via La Santa LUGANO – VIGANELLO, con iscrizione obbligatoria a questo link). Moderati da Simona Miele di ated-ICT Ticino, interverranno:

Andrea Polo, Direttore Ufficio Relazioni Esterne di Facile.it

Duccio Staderini, Capo Missione di Medici Senza Frontiere

Luciano Crobu, Corporate Communication & Media Relations presso EFG Bank

Maurizio Canetta, giornalista e già Direttore di RSI

12.10.2021 ore 11.00-12.30 “Comunicazione e marketing tra social e new media” (online, con iscrizione obbligatoria a questo link). Moderati da Simona Miele di ated-ICT Ticino, interverranno:

Luisa Masciello, Founder zigozago e Business Development di ated-ICT Ticino

Silvia Testi, Founder di nopaperjam e di Wauart

Cristina Nolli Nivini, economista, traduttrice e fashion blogger

Marianna Barracane, Content Strategist in Ander Group SA

Deborah Pelloni, Sales & Account Manager, Futurae

