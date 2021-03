Droni per verificare gli immobili

I droni entrano nel mondo delle perizie immobiliari con un progetto nato in Ticino. Si tratta del Real Estate Advisory Drone! (RE_ADV), che vede QBT in prima linea collaborare con SUPSI e Science Adventure, ma anche Innosuisse e RinaPrime Value Services.

In sintesi, il progetto consiste nello sviluppo di un drone a volo autonomo e relativo software di riconoscimento basato su Intelligenza Artificiale, in grado si svolgere le perizie immobiliari e i sopralluoghi all’interno degli edifici. Proprio la tecnologia posta dentro il drone consente di effettuare in modo automatico l’analisi dei video e determinare il valore dell’immobile.

Per capire bene come funziona questo progetto abbiamo intervistato Alessandro Barazzetti, Direttore R&D in QBT, un vero gioiello fra le aziende Fintech Ticinesi, a cui abbiamo posto qualche domanda nel merito dell’iniziativa.

Signor Barazzetti ci spiega bene il progetto basato sull’utilizzo dei droni che state sviluppando?

La nostra idea consiste nello sviluppo di un drone a guida autonoma per effettuare i sopralluoghi indoor per le perizie immobiliari. Tecnicamente, una volta assemblato il drone sarà spedito direttamente a casa per posta. Il proprietario dell’immobile dovrà solo aprire la scatola e poi il drone farà tutto da solo! Si alzerà in volo ed effettuerà la registrazione di tutti gli ambienti attraverso una telecamera montata sul drone. Quindi, un software di intelligenza artificiale effettuerà le analisi del video e fornirà ai nostri analisti e periti tutti i dati per definire il valore dell'immobile.

Parliamo di un brevetto che è stato reso possibile grazie alla collaborazione virtuosa di QBT e ScienceAdventure con SUPSI, Innosuisse e RinaPrime Value Services. Come è nata l’idea di coinvolgere questi partner?

Questo progetto si inquadra come un’evoluzione del nostro software gestionale per le valutazioni immobiliari. Parliamo di una piattaforma proprietaria su cui ogni giorno vengono caricate circa 400 perizie per altrettanti mutui erogati. Visto il flusso di attività e il periodo

pandemico, che ha fortemente limitato le visite di persona, ci siamo resi conto che utilizzare un drone poteva essere un’ottima soluzione. In questo modo, si può eliminare il sopralluogo fisico con risparmio di tempo e costi, anche perché il perito può comodamente rimanere in ufficio, ricevere i dati, determinare il valore dell'immobile, svolgendo, peraltro, molte più valutazioni non avendo più il sopralluogo fisico da effettuare. Naturalmente sia il Dipartimento tecnologie

innovative della SUPSI sia Innosuisse, che ci ha offerto un grant per sviluppare l’idea, hanno subito abbracciato il nostro progetto, avviando la collaborazione con il team del Prof. Tiziano Leidi, Direttore dell’Istituto sistemi informativi e networking.

Ma QBT da quanto tempo è attiva in questo specifico mercato e che numeri registra?

QBT è un’azienda che opera nel settore della scienza e della tecnologia applicata. Il nome è l'acronimo di Quantum Bit Technology, ovvero l’implementazione di software a partire dal “quanto di informazione”, l’unità di misura dell’informazione codificata. Come attività principale

realizziamo algoritmi di calcolo e sviluppiamo software, utilizzando ove necessario hardware dedicato. Operiamo in tre aree di business, dalle Financial solutions, specialmente per il mercato NPL e Real Estate; Artificial Intelligence attraverso sistemi di Natural Language Processing e Machine Learning applicati al mercato Finance, Legal e HR; infine, lo Sviluppo software come supporto alle due precedenti aree e in settori non captive quali Health&Care e Aerospace attraverso lo spin off Science Adventure.

Quello che in pochi sanno è che QBT fornisce il software a 3 importanti provider italiani che coprono il 30% del mercato delle valutazioni immobiliari italiane (equivalente quindi al 30% dei mutui). È un aspetto che raccontiamo poco, ma di fatto il Canton Ticino gestisce la tecnologia

che perizia il 30% degli immobili venduti in Italia.

CHI È ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e

all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids e da tutte le sue altre iniziative.

Per ulteriori informazioni

ated – ICT Ticino

Email: media@ated.ch

T. +41(0)91 8575880