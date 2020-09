Nuovi modelli di business in tempi di crisi

LUGANO - Tre mesi fa la International Air Transport Association (IATA) ha stimato che le compagnie aeree subiranno una perdita di 84 miliardi di dollari nel 2020 a causa delle ripercussioni dovute alla pandemia.



Secondo le loro previsioni finanziarie, la cifra d’affari annua dell’industria aerea crollerà del 50% rispetto al 2019, con una perdita di 230 milioni di dollari per ogni giorno dell’anno.



Queste sono le cifre allarmanti che evidenziano i danni causati all’industria dell’aviazione, una delle maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria.



Tuttavia, la pandemia ha costretto tutte le aziende a muoversi velocemente verso la digitalizzazione per trasformare i propri modelli di business in soluzioni più sostenibili in tempi di crisi.



Il prossimo 6 ottobre a Visionary Day vi sarà su questo tema un live talk a cura di IATA per spiegare cinque programmi di lavoro attraverso i quali hanno accelerato i propri meccanismi organizzativi di trasformazione digitale.

Per ulteriori informazioni: www.visionaryswiss.ch