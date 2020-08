Fondazione Agire partecipa a Visionary Day 2020

Alla prossima edizione digitale di Visionary Day (5-8 ottobre 2020) sarà presente la Fondazione Agire. Si tratta dell’agenzia per l’innovazione del Canton Ticino con la missione di promuovere l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, contribuendo ad incrementare la competitività e a creare posti di lavoro altamente qualificati sul nostro territorio e nel Grigioni italiano. Agire dialoga e lavora con i principali partner del settore, sia a livello cantonale sia a livello nazionale e internazionale.

Rappresenta la porta d’entrata al Sistema Regionale dell'Innovazione e, grazie alla sua ampia rete di collaborazioni, è in grado di accogliere tutte le richieste e di offrire un supporto diretto oppure di indirizzarle verso i partner più adeguati. Dal canto suo mette a disposizione di aziende e startup una rete di servizi competente e professionale e le sostiene durante il loro percorso di crescita.

Abbiamo chiesto al Direttore Lorenzo Ambrosini di parlarci della presenza della Fondazione Agire al prossimo Visionary Day.

Cosa significa per la vostra realtà la digital transformation?

«Spesso il fenomeno della digitalizzazione viene ridotto ai suoi aspetti tecnici. In realtà si tratta di un cambiamento culturale, ossia nel modo in cui noi stessi ci relazioniamo con i dati e le informazioni nel nostro individuale e nel collettivo».

Quale contributo fornirete a Visionary Day come contenuto e webinar che proponete?

«Nell’ambito delle innovazioni un tema fondamentale è quello della salvaguardia delle idee e del know-how di un’azienda, della proprietà intellettuale, dei brevetti e della registrazione di brand. In collaborazione con l’Istituto federale della Proprietà Intellettuale proporremo un webinar su come le imprese possono valutare e proteggere la loro tecnologia».

La lezione appresa durante la pandemia. Cosa attraverso la digitalizzazione ha segnato per voi una discontinuità rispetto al passato?

«Più che una discontinuità, la pandemia ci ha resi consapevoli su quanto il nostro mondo attuale sia dipendente dalla gestione di dati e informazioni. Ma allo stesso modo, e sembrerebbe un paradosso ma in fondo non lo è, ci ha pure messo di fronte alla rilevanza degli aspetti sociali e di contatto umano del nostro essere intrinseco».

