Come difendersi dalle frodi e truffe online

LUGANO - Nei giorni scorsi c’è stato a un vero e proprio attacco di pirateria di massa verso leader politici, grandi marchi e VIP. L’hacker, un 17enne americano con due complici giovanissimi, ha violato 35 account Twitter fra i più sensibili al mondo. Quelli di Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates. Ma anche di Barack Obama e Michael Bloomberg, di Apple e Uber.

Insomma, un’operazione ad ampio spettro, perché i profili sono stati tutti hackerati nella più classica delle maxi truffe in salsa digitale. Ma cosa fare per non cascarci dentro e per capire come funzionano le frodi online?

Il prossimo 6 ottobre durante Visionary Day ci sarà su questi temi un webinar a cura di SecurityLab.Durante l’intervento saranno mostrate dal vivo alcune tecniche di Hacking verso applicazioni web. Ovvero, le modalità utilizzate dalla criminalità informatica per penetrare le app social, per estrapolare dati aziendali o alterare le funzionalità, così da commettere le più svariate truffe informatiche.

