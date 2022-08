Voli cancellati? Swiss «lavora a pieno regime per reclutare personale»

ZURIGO - Swiss sta facendo tutto il possibile per evitare le cancellazioni di voli: «stiamo lavorando a pieno ritmo sul reclutamento di personale e sulla formazione» ha indicato all'agenzia Awp il presidente della direzione Dieter Vranckx, in margine alla presentazione dei conti semestrali della società che segnano un ritorno in zona utili.