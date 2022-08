Glencore, i prezzi alle stelle spingono i guadagni

Il buon andamento degli affari si tradurrà in una manna per gli azionisti: l'azienda ha annunciato un dividendo straordinario e un programma di riacquisto di titoli. Per la prima parte del piano saranno assegnati circa 1,5 miliardi, per la seconda 3 miliardi, per un totale di elargizioni pari a 4,5 miliardi di dollari. Questo approccio è reso possibile perché l'indebitamento netto di 2,3 miliardi di dollari è chiaramente al di sotto del limite che si è imposto la società.