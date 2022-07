Ulrich Körner è il nuovo Ceo di Credit Suisse

Di nazionalità svizzera e tedesca, Körner compirà in ottobre 60 anni e ha alle spalle una lunga carriera presso le due principali banche svizzere, spiega CS in un comunicato odierno. Dall'aprile 2021 è membro della direzione e numero uno di Asset Management. All'epoca proveniva da UBS, dove per undici anni è stato nella direzione (sei come responsabile, una volta ancora, dell'Asset Management). Prima di entrare in UBS è stato attivo in posizioni di rilievo per Credit Suisse.