Cresce la domanda di veicoli, aumentano i prezzi

ZURIGO - Dopo le poche vendite di veicoli causa COVID, ora la domanda di veicoli è in crescita. Ci sono pure i problemi di approvvigionamento di alcune componenti. I prezzi dunque non potevano che salire. Secondo il sito di Autoscout24.ch che contava 111mila veicoli d’occasione e 23mila nuovi i prezzi sono aumentati del 14% (per una media di 29’916 fr.) per i primi e del l’8% (media di 54’370 fr.) per i secondi.