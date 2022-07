Il"Matrimonio per tutti" ha il suo francobollo

Il francobollo vuole essere «un segnale colorato» per marcare una giornata memorabile, scrive oggi la Posta in una nota, ricordando che a fine settembre 2021 l'elettorato svizzero ha espresso il suo netto consenso alla modifica della legge, consentendo di fatto anche a omosessuali e lesbiche di unirsi in matrimonio. Questa decisione è stata immortalata simbolicamente in un dentello, in cui la parola 'sì' spicca sui quattro biglietti appesi ai palloncini, in tutte le lingue nazionali.