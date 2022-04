Legno, da dove arrivi? Rilevate diverse inadempienze

BERNA - Ci sono ancora problemi circa la corretta dichiarazione (tipo e provenienza) del legno utilizzato nelle costruzioni o per la fabbricazione di mobili: l'anno scorso, stando a una nota odierna dell'Ufficio federale del consumo (UFDC), da 108 controlli eseguiti è emerso che solo il 16 % delle aziende controllate ha effettuato correttamente la dichiarazione (anno precedente: 30%).

Nel 32% dei casi le dichiarazioni risultano corrette solo in parte (2020: 34%). Nella metà delle imprese ispezionate nessuna dichiarazione è risultata completa e assolutamente corretta (2020: 37%).Nel 23% dei casi (2020: 28%) mancavano sia la dichiarazione del tipo di legno sia quella relativa all'origine. Il 16% delle aziende (2020: 3%) ha omesso solo l'indicazione del nome scientifico del legno, ma per il resto ha dichiarato tutto correttamente.

La buona cooperazione con le aziende ha fatto sì che le dichiarazioni errate siano state prontamente corrette. Solo in un caso l'UFDC ha dovuto disporre la rettifica della dichiarazione mediante una decisione formale.

Focus sulle piccole imprese

In merito alla correttezza delle dichiarazioni, le autorità spiegano i peggiori risultati per il 2021, rispetto all'anno precedente, col fatto che i controlli si sono concentrati maggiormente sulle piccole imprese come falegnamerie e carpenterie, dove si riscontrano molti casi di inadempienza.

Fra i rivenditori di mobili, i negozi di arredamento e i negozi di bricolage le fluttuazioni dei prezzi del legno (aumentati moltissimo nel 2021) hanno determinato un maggiore numero di rietichettature, il che può costituire un'ulteriore fonte di errore.

Una terza ragione potrebbe riguardare le aree geografiche scelte: nel 2021 sono state ispezionate più regioni dove finora erano stati eseguiti meno controllo. Infine, non bisogna dimenticare che nel 2021 le aziende hanno dovuto far fronte, come onere supplementare, agli effetti della pandemia.

Sensibilizzazione in arrivo

Nel 2022 l'UFDC condurrà una campagna di sensibilizzazione nel settore della falegnameria e della carpenteria, dove è stata riscontrata una scarsa conoscenza delle norme sulla dichiarazione del legno. Nel dicembre scorso, le varie associazioni professionali interessate sono state informate che l'eventuale violazione dell'obbligo di dichiarazione riscontrata durante un controllo avrebbe comportato un procedimento penale amministrativo. L’UFDC conta su questo deterrente per un maggior rispetto degli obblighi legali.