Denner risparmia 45 tonnellate di plastica

ZURIGO - Per ridurre ulteriormente il consumo di plastica, Denner non vende più stoviglie e posate di plastica monouso di marca propria. Giusto in tempo per l’inizio della stagione dei barbecue, infatti, piatti, bicchieri e posate di plastica vengono sostituiti da piatti e bicchieri di carta certificati FSC e da posate in legno.

Anche i cucchiai e le forchette di plastica, integrati nelle confezioni di vari prodotti a marchio proprio Denner, vengono completamente eliminati. Per gustare i prodotti Convenience, si può acquistare in negozio un “forchiaio”, un cucchiaio-forchetta, in legno FSC al prezzo di 10 centesimi.

Passando sistematicamente a posate in legno e stoviglie in carta, Denner risparmia oltre 45 tonnellate di plastica ogni anno.