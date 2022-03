Andermatt-Sedrun passa in mani americane

ANDERMATT - La stazione sciistica di Andermatt-Sedrun di proprietà dell'investitore egiziano Samih Sawiris passa in mani americane. Il colosso dello sci Vail Resorts, con base in Colorado, investirà 149 milioni di franchi svizzeri nello sviluppo della destinazione e in cambio riceverà una quota di maggioranza del 55% di Andermatt-Sedrun Sport AG.

Vail Resorts possiede e gestisce 40 stazioni sciistiche negli Stati Uniti, in Canada e in Australia, precisa un comunicato odierno del gruppo Andermatt Swiss Alp (ASA), in cui Sawiris detiene una quota di maggioranza. Ora l'azienda statunitense acquisisce per la prima volta attività in Europa.

ASA manterrà una partecipazione del 40% in Andermatt-Sedrun e riceverà un pagamento di 39 milioni di franchi, aggiunge il comunicato. I restanti 110 milioni di franchi saranno utilizzati per sviluppare Andermatt-Sedrun Sport. L'elenco dei potenziali investimenti comprende impianti di risalita, cannoni da neve, ristorazione, strutture per il tempo libero e infrastrutture.

Il denaro iniettato da Vail Resorts, presentato come il più grande operatore di stazioni sciistiche del mondo, permetterà di accelerare la crescita di Andermatt-Sedrun Sport, afferma il comunicato.

La transazione dovrebbe essere completata entro l'inizio della stagione invernale 2022/23. L'azienda urana sostiene anche che la transazione non avrà alcun impatto sul personale dell'azienda. Un rappresentante di Vail Resorts dovrebbe presiedere il consiglio di amministrazione di Andermatt-Sedrun Sport, mentre la vicepresidenza sarà si ASA.