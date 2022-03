MoonSwatch, una febbre che ha contagiato tutto il mondo

BIENNE - È scoppiata la MoonSwatch mania, la corsa all'acquisto dell'ultimo orologio prodotto dalla Swatch in collaborazione con Omega. Migliaia di persone si sono messe in coda, tanti già ieri sera, in diverse città del mondo per assicurarsi già oggi il cronografo.

A Melbourne, Hong Kong, Roma e Londra erano migliaia le persone in coda, secondo le foto e i video pubblicati sui media sociali. A Zurigo, Berna e presso la sede della Swatch a Bienne (BE) erano in centinaia. Code sono state segnalate anche in Ticino.

Il lancio della cosiddetta collezione Bioceramic MoonSwatch è stato un «incredibile successo che ha superato tutte le aspettative», ha comunicato oggi Swatch Group. Per questo motivo l'azienda ha limitato l'acquisto a un orologio per persona. Il cronografo continuerà a essere disponibile nei negozi nelle prossime settimane. Secondo Swatch, non si tratta di un'edizione limitata.

Il nuovo cronografo, prodotto in 11 modelli, rielabora lo Speedmaster Moonwatch, l'iconico orologio che era al polso degli astronauti che andarono sulla Luna.