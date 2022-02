Lo streaming trascina verso l'alto la musica svizzera: crescita da record nel 2021

BERNA - In Svizzera la musica viene per lo più ascoltata via streaming. Nel 2021, questo segmento ha aiutato il mercato svizzero della musica registrata a raggiungere la crescita più forte dal 1993. Tuttavia ciò non rappresenta un grande sostegno per la musica locale non essendo abbastanza visibile sul leader del mercato Spotify.

Nel 2021 il mercato svizzero della musica registrata ha generato 215,3 milioni di franchi, con un aumento del 10,5% rispetto all'anno precedente, questo corrisponde alla crescita più forte in quasi 30 anni, ha annunciato oggi l'associazione interprofessionale delle etichette musicali svizzere IFPI.

Ancora più impressionante è la crescita dal 2016, quando il mercato musicale svizzero ha iniziato a riprendersi dopo anni di declino: in cinque anni, le vendite sono aumentate di quasi il 50% rispetto al 2015.

Tuttavia, le entrate sono molto disomogenee. Il motore indiscusso delle entrate è lo streaming audio e video. Questo settore è cresciuto di quasi un quinto, rappresentando l'82% del mercato totale l'anno scorso. Un incremento che è stato ulteriormente rafforzato perché per la prima volta sono stati inclusi nelle statistiche i ricavi delle piattaforme di social media come Facebook o Instagram.

Spotify nell'occhio della critica - In questo contesto, il direttore dell'IFPI Lorenz Haas critica il leader del mercato dello streaming Spotify. Il mercato svizzero riceve «un trattamento da parente povero» perché «non vengono quasi messe a disposizione risorse per la cura dell'offerta locale». A lungo termine, questo impedisce l'ulteriore sviluppo della musica svizzera.

«Chiediamo quindi a Spotify di rendere i creatori di musica svizzeri più visibili sulla sua piattaforma e d'integrarli nella sua offerta», afferma Haas, citato nella nota. Rispetto alla crescita del mercato dello streaming, che va avanti ormai da anni, le vendite di Cd o di download ancora una volta non sono state particolarmente buone nel 2021. La vendita di dischi in vinile è invece aumentata (+18%), registrando il fatturato più alto dal 1991. Tuttavia questo segmento rappresenta solo il 2,5% del mercato totale.

Le vendite dei cosiddetti supporti sonori fisici (Cd e dischi in vinile) sono diminuite complessivamente del 10%; essi detengono ancora il 12% del mercato totale. Il settore dei download si è ridotto del 27% e detiene ancora una quota del 6% del mercato totale.

L'IFPI Svizzera è l'associazione interprofessionale delle etichette musicali svizzere, include i produttori di supporti sonori e audiovisivi e conta circa 40 membri. Secondo la nota, rappresenta più del 90% del mercato musicale svizzero. L'antenna svizzera è a sua volta parte dell'associazione mondiale IFPI, che raggruppa 1'300 membri in 70 paesi.