Aldi testa la consegna a domicilio

ZURIGO - Anche Aldi ha deciso di puntare alla consegna a domicilio per i generi alimentari. La fase di prova del servizio aldi-now.ch inizia subito, ma per il momento solamente nella zona della città di Zurigo, grazie alla collaborazione con la startup Annanow AG. «Con il tempo si procederà gradualmente ad ampliare la copertura del servizio» fa sapere Aldi Suisse.

«I prodotti ordinati vengono prelevati per la consegna direttamente dalle filiali», afferma Jérôme Meyer, Country Managing Director di Aldi Suisse.

La catena permette di effettuare un ordine fino a 14 giorni in anticipo rispetto alla data di consegna e offre ai clienti la possibilità di selezionare una fascia oraria della durata di un’ora per la consegna, dal lunedì al sabato (ad eccezione dei giorni festivi) dalle ore 10:00 alle ore 21:00. Gli ordini consegnati in giornata devono essere effettuati prima delle 11:30. Per effettuare l'acquisto è necessario spendere almeno CHF 50.-, e i costi di consegna oscillano tra i 4.90 e i 9.90.

«Con il nostro nuovo servizio di consegna creiamo un forte legame tra l'offerta digitale e le nostre filiali fisiche» conclude Meyer.