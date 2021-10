Skan Holding è pronta a sbarcare in borsa

ZURIGO - Avverrà fra dieci giorni, il 28 ottobre, il previsto sbarco in borsa di Skan Holding, azienda con sede ad Allschwil (BL) specializzata negli equipaggiamenti per l'industria farmaceutica. Il prezzo delle azioni sarà fissato fra 44 e 55 franchi, ha indicato oggi l'impresa.

Skan produce elementi infrastrutturali per creare la cosiddetta camera bianca o laboratorio pulito (cleanroom in inglese), cioè l'ambiente asettico necessario per lo sviluppo di medicinali e per la manipolazione di elementi chimici.

La società è stata fondata nel 1968. Nel 2020 l'azienda, che ha circa 900 dipendenti, ha realizzato un fatturato di 207 milioni di franchi; negli ultimi tre anni la crescita media dei ricavi si è attestata al 31%.