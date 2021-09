Holcim ha deciso di vendere le sue attività in Brasile: la valutazione è di un miliardo di dollari

ZURIGO - Per investire in altri obiettivi di crescita, il colosso dei materiali da costruzione Holcim vende le sue attività in Brasile - valutate un miliardo di dollari (0,9 miliardi di franchi svizzeri) - alla Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

La cessione comprende cinque cementifici, quattro impianti di macinazione, sei impianti di aggregati e 19 impianti di calcestruzzo preconfezionato. L'operazione consentirà di rafforzare il bilancio dell'azienda riducendo il suo indebitamento, riferisce un nota odierna di Holcim.

L'accordo «darà la flessibilità per continuare a investire in opportunità di crescita interessanti», secondo il CEO Jan Jenisch. Il gruppo franco-elvetico investirà il ricavato nella sua unità Solutions & Products, basandosi sulla sua acquisizione dello specialista americano di coperture Firestone.

Nella nota odierna, Holcim sottolinea comunque che l'America Latina rimane un obiettivo di crescita per il gruppo, e ricorda che recentemente ha investito in Argentina e in Messico.