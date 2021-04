Richiamo per alcuni modelli di bicicletta pieghevole elettrica Brompton

BERNA - In collaborazione con l'Ufficio prevenzione infortuni (UPI), la società Brompton richiama alcuni modelli della bici elettrica pieghevole "Electric", causa rischio di infortunio.

Per un problema del software non è escluso che il sistema elettrico possa continuare a fornire assistenza al motore, causando uno slancio in avanti continuo, quando il ciclista non sta pedalando attivamente, viene spiegato in un comunicato odierno.

Il richiamo riguarda i modelli fabbricati tra il 1° maggio 2020 e il 1° febbraio 2021, oppure che hanno subìto un aggiornamento del software tra il 1° maggio 2020 e il 1° marzo 2021 presso un rivenditore Brompton accreditato.

Una verifica può essere effettuata su www.brompton.com/recall. Le biciclette interessate dal problema saranno riparate gratuitamente.